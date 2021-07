Vacances d'été : pourquoi juillet et août comptent-ils tous les deux 31 jours ?

Le calendrier grégorien, conçu à la fin du XVI siècle, compte 365 jours, ou 366 pour les années bissextiles. Ce dernier est divisé en 12 mois selon une alternance presque parfaite de mois de 30 et de 31 jours. Elle n'est que "presque" parfaite car cette alternance est faussée lors de l'été.

Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas le Soleil, sur lequel se fonde le décompte du temps grégorien, qui est à l'origine de cette bizarrerie, mais une querelle d'égo. L'actuel calendrier se fonde sur un ancêtre, le calendrier julien, né d'une réforme de Jules César en 46 avant Jésus-Christ. Dans celui-ci, les mois ont alternativement 30 et 31 jours, sauf le mois de février qui fait exception. Le dernier mois de l'année a en effet 28 jours les années communes et 29 jours les années bissextiles.

En 44 avant Jésus-Christ, Marc-Antoine, proche de Jules César qui vient d'être assassiné, imposa que le mois de "quintilis", le cinquième mois, devienne le mois de Jules César, "julius", ancêtre de "juillet". Ce cinquième mois, mois d'été, comptait 31 jours.

Sauf que le successeur de Jules César, Auguste, a lui aussi voulu avoir "son" mois. Il choisit le sixième mois, qui devint alors "augustus", l’ancêtre de "août". Mais pour pas que son mois ne soit plus court que celui de Jules César, l'empereur décida de "subtiliser" un jour à février. C'est ainsi que juillet et août se sont retrouvés avec 31 jours chacun.