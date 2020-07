publié le 22/07/2020 à 17:11

Les vacanciers ont déserté la Côte d'Azur cette année. Par peur de tomber sur des plages bondées, ils se sont repliés à l'intérieur des terres, dans les Gorges du Verdon. Mais beaucoup ont eu la même idée.

Ce site naturel qui serpente à travers les Alpes-de-Haute-Provence et le Var, est devenu cet été une autoroute à kayaks et à pédalos, un chassé-croisé infernal. Les vacanciers passent parfois plusieurs heures au bord du lac de Sainte-Croix. "Je ne m'attendais pas à voir autant de monde", raconte un touriste.

"Dans les Gorges, c'est les Champs Élysées", décrit Astrid, qui loue des pédalos aux vacanciers. "L'après-midi c'est plein, c'est très compliqué pour passer d'ailleurs, c'est l'enfer. Il y a vraiment beaucoup plus de monde que les autres années et beaucoup de Français, il doit y avoir 10% d'étrangers" ajoute-t-elle.

À la sortie du confinement, les Français ont envie de grands espaces et d'éviter la foule, c'est notamment le cas de Sabine, "on devait partir beaucoup plus loin mais tout a été annulé donc on s'est retourné vers la France et les côtés un peu nature, donc on est venus dans les Gorges du Verdon".



Cette année, il faudra donc partager ce site avec beaucoup plus de monde que d'habitude.