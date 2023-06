Vacances d'été : 8 démarches à ne pas oublier pour partir à l'étranger serein

Ça y'est, vos vacances d'été sont déjà programmées, les congés sont posés (pour certains depuis déjà bien longtemps) et il ne vous reste plus qu'à compter les cases sur votre calendrier. Mais, avant de vous envoler (au sens propre comme au figuré) vers votre destination, avez-vous pensé à tout ? Visa, animaux de compagnie, vaccination, passeport... Il serait dommage qu'une raison X ou Y vienne perturber votre départ ou pire, le compromettre. RTL vous donne 8 démarches à ne pas oublier pour partir à l'étranger serein.

1. Quels documents d'identité ?

Si votre passeport est expiré, vous pouvez voyager avec une carte d'identité valide dans les 27 pays de l'espace Schengen, ainsi que "l’Albanie, Andorre, la Bosnie-Herzégovine, la Bulgarie, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine, le Lichtenstein et Monaco", explique le site officiel de l'administration française. Depuis le 1er octobre 2021, sachez qu'un passeport valide est nécessaire pour visiter l’Angleterre, l’Écosse, l’Irlande du Nord et le Pays de Galles. Hors du continent européen, peu de pays autorisent les ressortissants français à entrer sur leur territoire sans passeport.

Assurance et bagages

2. Comment être bien assuré ?

Maladie, travail, accident, vous pouvez être confrontés à des imprévus qui vous obligeront à reporter/annuler votre départ. Il est important d'être bien assuré pour être indemnisé en cas d'annulation. Au moment de votre réservation, les compagnies aériennes, hôtels ou agence de voyage peuvent vous proposer une garantie annulation voyage. Cependant, vérifiez toujours votre contrat de carte de paiement, ou votre contrat d'assurance (voiture, habitation...), car ils peuvent intégrer des services d'assistance ou des garanties d'assurance. "Vérifiez les garanties dont vous disposez déjà pour éviter de les cumuler" et "vérifiez que votre destination fait partie de la liste des pays couverts par vos garanties d'assistance et d'assurance", recommande le site service-public.fr.

3. Que faire en cas de bagage perdu, retardé ou endommagé ?

Dans la même lignée, si vous voyagez en avion et possiblement avec des escales, la compagnie aérienne doit vous indemniser lorsqu'un de vos bagages est retardé, perdu ou abîmé. "Seuls les bagages enregistrés et en soute sont concernés. L'indemnisation dépend du pays dans lequel votre compagnie aérienne est établie", précise le site service-public.fr, qui vous guide selon les cas de figure.

Vaccination, voyage d'un enfant seul

4. Voyage d'un mineur sans ses parents

Si jamais votre enfant, mineur, doit voyager sans vous ou sans un titulaire de l'autorité parentale, le site officiel de l'administration française vous indique que celui-ci doit voyager avec certains documents : l'original du formulaire Cerfa n°15646 signé par une personne ayant l'autorité parentale, une pièce d’identité valide (avec visa si nécessaire), une copie d'un justificatif d'identité valide du parent signataire.

5. Vaccination

En fonction du pays dans lequel vous voyagez, la vaccination peut être recommandée pour éviter certaines maladies graves. Renseignez-vous sur ces risques et sur les précautions et les traitements à prendre pour éviter d'être malade sur place ou à votre retour en France. Demandez toujours l'avis de votre médecin. Informez-vous suffisamment tôt avant votre départ (entre 1 à 2 mois avant en cas de vaccin à effectuer). Pour toute norme sanitaire concernant la Covid-19, nous vous invitons à regarder les mesures en vigueur dans le pays concerné sur le site le site diplomatie.gouv.fr.

Permis et visa

6. Avez-vous besoin d'un visa ?

On y pense rarement, mais certains pays étrangers demandent un visa pour y entrer. "Pour voyager en Europe, dans l'Espace économique européen (EEE) et en Suisse, aucun visa n'est exigé", précise le site du gouvernement. Par contre, pour voyager dans la plupart des autres pays étrangers, vous avez besoin d'un visa de court séjour. Pour savoir si votre pays de destination exige un visa, consultez le site diplomatie.gouv.fr. Un conseil, prenez-vous-y le plus tôt possible.

7. Permis international pour conduire à l’étranger

Si vous avez prévu de louer une voiture sur place, vous aurez peut-être besoin d’un permis de conduire international. Le permis de conduire français suffit si vous voyagez dans l'Espace économique européen ou en Suisse et également pour conduire temporairement dans plusieurs pays non-européens. Mais dans certains pays, le permis de conduire international est exigé ou recommandé, en plus de votre permis français. Avant votre départ, contactez les services consulaires du pays ou des pays concernés, et consultez les conseils aux voyageurs du site diplomatie.gouv.fr.

Les choses à savoir si vous partez avec votre animal

8. Quid des animaux de compagnie ?

Si vous partez avec votre animal de compagnie, anticipez dès l'achat de votre billet de train ou d'avion. La SNCF vous demandera un supplément et d'attacher et museler votre chien s'il ne peut pas voyager dans une caisse de transport. Pour l'avion, certaines compagnies n’acceptent aucun animal en cabine, d'autre oui jusqu'à un certain poids. Au-delà, votre animal devra voyager en soute. Nous vous in