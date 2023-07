Le premier week-end du chassé-croisé entre les juillettistes et les aoûtiens s'annonce difficile sur les routes. Bison Futé, qui a publié ses prévisions, prévoit des bouchons les vendredi 28 et samedi 29 juillet. L'Ouest de la France est ainsi classé rouge dans le sens des départs le vendredi 28 juillet, tandis que le reste du pays est en orange. La circulation sera dense dès la fin de matinée, notamment sur les autoroutes A6 et A10.

Voici les conseils détaillés donnés par Bison Futé pour ce vendredi dans le sens des départs :

- quittez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 12h

- évitez l’autoroute A31 entre Nancy et Luxembourg entre 12h et 14h

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h

- évitez l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 16h et 22h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 14h et 21h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense entre 9h et 23h

Attention : la circulation sera également difficile durant toute la nuit. Dans le sens des retours, tout le pays est classé orange.

Des bouchons dès 4h le samedi

La circulation dans le sens des départs sera encore plus compliqué samedi 29 juillet, avec toute la France classée rouge. Des premiers bouchons pourraient former dès 4h du matin, notamment sur les autoroutes A86 et A6B. La fin de matinée s'annonce particulièrement difficile.



Voici les conseils détaillés donnés par Bison Futé pour ce samedi dans le sens des départs :

- quittez ou traversez l’Île-de-France après 12h

- évitez l’autoroute A10 entre Orléans et Bordeaux entre 11h et 20h

- évitez l’autoroute A63 entre Bordeaux et Bayonne entre 11h et 19h

- évitez l’autoroute A7 entre Lyon et Orange entre 6h et 19h

- évitez l’autoroute A9 entre Narbonne et l’Espagne entre 11h et 18h

- évitez l’autoroute A20 entre Limoges et Brive entre 12h et 17h

- l’accès à l’Italie par le tunnel du Mont-Blanc (N205) sera dense de 6h à 21h

Dans le sens des retours, seuls l'Ouest et le Nord sont classés orange. Le dimanche 30 juillet sera bien plus calme sur les routes, Bison Futé classant toute la France en vert.

Le dimanche 5 août classé noir

Bison Futé recommande donc aux automobilistes qui le peuvent de circuler de préférence ce dimanche. Mais ce ne sera pas le cas une semaine plus tard. Bison Futé a d'ores et déjà classé toute la France en noir dans le sens des départs, le dimanche 5 août prochain. La veille, le vendredi 4 août, sera rouge dans le sens des départs.