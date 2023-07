Vacances d'été : Aurore Bergé annonce la mise en place d'un "pass colo" pour 2024

Les enfants français pourront-ils partir plus facilement en colo pendant les vacances ? C'est en tout cas un souhait affiché par le gouvernement. Invitée de France 2 ce jeudi 27 juillet, Aurore Bergé, fraîchement nommée ministre des Solidarités et des Familles, a annoncé la mise en place "dès 2024", d'une aide financière à destination "de 80%" des enfants, pour les aider à partir en colonie de vacances. "On a à peu près un enfant sur quatre aujourd'hui qui ne part pas en vacances", déplore la ministre sur France 2.

"Je souhaite qu'on aille plus loin sur la question des colos. La colo aujourd'hui, malheureusement, les Français y ont de moins en moins recours alors que c'est formidable. Ce qu'on souhaite mettre en place dès 2024, c'est que pour 80% des enfants à peu près (...) il y a un 'pass colos' qu'on va créer, très simple d'utilisation. Il sera doté de 200 à 350 euros par enfant et qui vous permettra d'envoyer votre enfant en colo grâce à nos CAF qui sont très identifiées dans chacun de nos départements", précise-t-elle.

Ce pass colos concernera "les familles jusqu'à 4.000 euros de revenus, ça veut dire non seulement des familles avec des revenus modestes, mais aussi beaucoup de familles de classe moyenne", explique Aurore Bergé. "On va permettre aussi à beaucoup plus de nos enfants de partir en vacances. Parce que, quand vous prenez les revenus jusqu'à 4.000 euros au sein d'un foyer, ça fait 80% de nos enfants qui pourraient y avoir accès", insiste-t-elle.

