publié le 12/12/2019 à 12:49

Depuis mercredi 11 décembre, l'alpinisme est inscrit au patrimoine immatériel de l'Unesco. Le Comité intergouvernemental de l'organisation s'est réuni, pour la première fois, dans la capitale colombienne, Bogota, pour valider le projet présenté par la France, l'Italie et la Suisse. Ces pays souhaitent en effet promouvoir cette pratique au niveau mondial.

"L'alpinisme est l’art de gravir des sommets et des parois en haute montagne en terrain rocheux ou glaciaire. Il fait appel à des capacités physiques, techniques et intellectuelles et se caractérise par une culture commune de l’environnement de haute montagne et une histoire de la pratique et des valeurs qui lui sont associées", indique le communiqué de l'Unesco.

Les premières traces de cette pratique remontent à l'Antiquité: la première corporation dans le Val d'Aoste (Italie) date du XIIIe siècle. Le Florentin Pétrarque a bien gravi le mont Ventoux vers 1350, Antoine de Ville le mont Aiguille en 1492 pour le compte du roi Charles VII, le naturaliste suisse Gessner le mont Pilatus en 1555. Mais l'acte fondateur, si ce n'est l'acte de naissance, reste 1786, avec l'ascension du mont Blanc au départ de Chamonix par une cordée singulière qui porte en elle les valeurs de l'alpinisme : Jacques Balmat, cristallier et pauvre, Michel-Gabriel Paccard, médecin et notable.