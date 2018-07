publié le 29/08/2016 à 06:46

La rentrée chez RTL s'annonce pleine de surprises avec des nouveautés mais aussi des émissions qui feront leur retour, pour votre plus grand plaisir ! Découvrez dès maintenant le programme complet.

Stéphane Carpentier vous réveille

Dès 4h30, retrouvez Stéphane Carpentier dans RTL Petit Matin pour votre première session d'information de la journée avec au programme de la bonne humeur, de l'information et des échanges avec les auditeurs.

À 4h53, rejoignez Virginie Garin pour sa chronique sur l'environnement C'est notre planète. Vous vivrez ensuite la campagne américaine grâce à notre correspond RTL avec Un air d'Amérique, qui nous racontera l'Amérique de l'après Obama, en pleine transformation. Christine Haas reviendra dès 7h55 dévoiler ce que les astres nous réserve, avec l'"Horoscope".

En cette année d'élection présidentielle, RTL sera présent et vous décortiquera l'essentiel de cet événement 2017 notamment à travers Moi Candidat une émission présentée par Benjamin Sportouch.

Yves Calvi vous informe

Pour la troisième saison, Yves Calvi garde les commandes de RTL Matin avec toujours le même objectif : informer les auditeurs et leur expliquer l'actualité afin que tous puissent la comprendre. Tout ce qui fait la une sera décortiqué dans la matinale de Yves Calvi. Vous retrouverez aussi, Pascal Praud et son billet d'humeur, Alba Ventura qui analysera la politique, Eric Zemmour et Nicolas Domenach qui apportent leur regard critique sur l'actualité et les faits divers, François Lenglet pour décrypter l'économie et apporter ses éclairages, Adeline François qui fouille la presse pour en extraire le meilleur.

Ils seront accompagnés d'Elizabeth Martichoux qui prendra les rênes de l'interview politique L'invité de RTL à 7h50, de Michel Cymes avec une chronique santé et bien être tous les matins à 8h15.



De 9h à 9h30, place à la culture avec Laissez-vous tenter qui vous offrira un panorama complet de l'actualité cinéma, théâtre, littérature et musique du moment.

Le retour de vos émissions de divertissement de la semaine

Chaque jour, retrouvez vos émissions de divertissement préférées avec : Ça Peut Vous Arriver présenté par Julien Courbet de 9h30 à 11h00, il se mettra à l'écoute et au service des auditeurs pour tenter de trouver des solutions concrètes aux problèmes des auditeurs.



À partir de 11h, retrouvez À la bonne heure présenté par Stéphane Bern et ses chroniqueurs qui recevront en public une personnalité au centre de l'actualité pour une heure trente de culture.



À 14h c'est L'Heure Du Crime, Jacques Pradel vous plongera au cœur d'un fait divers ou d'un grand Àrocès. Il nous fait vivre ou revivre - archives sonores, protagonistes et témoins à l'appui, les grandes affaires criminelles et l'éternel grain de sable qui fait basculer le destin



Dès 15h retrouvez Flavie Flament pour On est fait pour s'entendre, le rendez-vous interactif autour de thématiques universelles qui permet aux auditeurs de partager leurs expériences et d'y voir plus clair grâce à l'expertise de spécialistes.



À 16h, Laurent Ruquier et sa bande s'unissent pour répondre aux questions culturelles et d'actualités. Aux commandes des Grosses Têtes pour sa troisième saison, il imprime sa marque à l'émission culte de la radio tout en restant fidèle à ses fondamentaux.



20h, la Curiosité est un vilain défaut avec Sidonie Bonnec et Thomas Hugues partent à la recherche des hommes et des femmes dont les expériences ou les œuvres sont autant d'histoires passionnantes à raconter aux auditeurs.



23h, "La collection RTL" avec sa voix reconnaissable entre toutes, Georges Lang, référence du rock'n'roll et de la pop music, consacre chaque soir ses platines aux incontournables du genre. De police à Lenny Kravitz en passant par Christophe Cross et Prince... Les plus grandes légendes font vibrer les ondes de RTL.



Du lundi au mercredi à partir de minuit, retrouvez les nocturnes de Georges Lang. Il envoûte ses auditeurs autour d'une programmation trans-générationnelle. Il raconte et ressuscite "The Rock'n'roll story" à travers les légendes d'hier et d'aujourd'hui : Led Zeppelin, les Who, les Beatles ...

Les rendez-vous sport

Le vendredi et le dimanche, retrouvez Soir de ligue 1, Eric Silvestro & Sylvain Charley vous donnent rendez-vous pour la grande affiche du jour : le premier et le dernier match de la journée de Ligue 1, en direct et intégralité.



Le samedi, Pascal Praud vous donne rendez pour On refait le match jusqu'au démarrage du multiplex Ligue 1. Une émission dans laquelle les professionnels n'ont pas peur de s'affronter, de faire valoir leurs idées et défendre leurs convictions sur toute l'actualité du football.



Le samedi à 19h30 c'est Le Multiplex RTL, animé par Christian Ollivier, Pascal Praud et toute l'équipe des correspondants RTL en région, l'émission met tout en oeuvre pour satisfaire et informer les fous de ballons rond.



À 20h le dimanche soir, Le Club Liza par Bixente Lizarazu, Sylvain Charley & Bertrand Latour, les auditeurs ont rendez-vous avec l'expertise du champion du monde et son analyse ciselée sur la planète foot avec toujours au programme : actualité, commentaires, chroniques, humour et bonne humeur.

Les informations du soir

Dès 18h retrouvez RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel (du lundi au jeudi) et Bernard Poirette (le vendredi), ils vous présentent la grande session d'information de fin de journée. Deux heures de réflexion, d'analyse, de décryptage, de reportages ; un véritable tour d'horizon pour décoder l'actualité. Exclusivités, réactivité et explications, une véritable plongée dans les coulisses de l'info pour comprendre les événements en cours et se poser les bonnes questions.



RTL Grand Soir à 22h est présenté par Christophe Pacaud & Agnès Bonfillon. Ils s'arrêtent sur les faits du jour avec la distance nécessaire. À tête reposée et dans la bonne humeur, ils expliquent l'actualité en prenant le temps de l'écoute et du décryptage : "Un véritable laboratoire de l'info" avec analyse politique et sociétale, expertises économiques mais aussi de nombreuses découvertes.

Les informations du Week-End

De 7h à 10h15, retrouvez RTL Week-End présenté par Bernard Poirette, l'actualité ne s'arrête jamais. Avec sa voix chaude et son franc-parler, le pilier de RTL Week-End Bernard Poirette apporte son expérience de l'info et se donne le temps d'approfondir l'actualité dans une ambiance propice à la détente.



Benjamin Sportouch présentera sa chronique Moi Candidat à 8h22, il décryptera les promesses de campagne de chacun des candidats.



Le dimanche, découvrez la chronique de Maud de Carpentier et Marie Monier : "La campagne en famille", elles prennent sur le vif les débats qui agitent les différentes générations lors des traditionnels repas du week-end



À 12h30 le samedi, Le journal inattendu sera présenté par Bernard Poirette. Avec son invité, rédacteur en chef d'un jour, ils reviennent sur l'actualité du moment mais aussi sur les sujets de la semaine écoulée avec le recul nécessaire pour surprendre les auditeurs et aller encore plus loin dans l'explication.



À 12h30 le dimanche, Olivier Mazerolle présentera Le Grand Jury, c'est l'émission politique de référence du week-end et le rendez-vous incontournable pour les décideurs.



À 18h00, Philippe Robuchon présente RTL Soir, un rendez-vous pour dresser un panorama complet de l'actualité de la journée puis à 18h30, Olivier Mazerolle rejoint Philippe Robuchon pour Le mag pol où durant une demi-heure le duo revient sur les grands thèmes de campagne débattus par les candidats à la présidence de la république.



À 19h, retrouvez Les Dessous de l'Ecran de Philippe Robuchon et ses experts médias, ils décortiquent les dernières informations et indiscrétions qui agitent le PAF et reçoit chaque semaine une personnalité de l'audiovisuel.

Les émissions divertissement du Week-End

De 5h à 7h, Vincent Perrot présente Vincent de 5 à 7, il vous prépare un réveil dynamique !



À 10h15, Vincent Perrot vous donne rendez-vous pour Stop ou encore, les auditeurs s'emparent de la programmation musicale. En composant le 3210, ils choisissent de poursuivre ou d'interrompre l'écoute de trois titres successifs d'un artiste.



À 11h30, Philippe Bouvard présente Allo Bouvard. Pendant une heure, les auditeurs interpellent Philippe Bouvard sur sa vision de l'actualité. Il en réalise une lecture pertinente et impertinente et répond aux questions des auditeurs en s'appuyant sur sa culture et son expérience.



À 13h30, On fait la télé animée par le duo Jade et Eric Dussart, ce nouveau programme fait découvrir aux auditeurs la personnalité un invité par le biais de ses goûts et souvenirs du petit écran.



À 14h, Le meilleur de La Curiosité est un vilain défaut de la semaine.



À 15h le samedi, Le Grand Studio RTL (3 fois/mois) par Eric Jean-Jean et (1 fois/mois) par Laurent Boyer, les artistes majeurs de la scène française et internationale se produisent en live sur la scène du Grand Studio.



À 15h le dimanche, Eric Jean-Jean présente 100% live.



À 16h, Le meilleur des Grosses Têtes de la semaine.



Bref, une année qui s'annonce encore plus forte sur RTL !

La rédaction vous recommande Le direct de RTL