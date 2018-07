Une ONG se mobilise contre des bouteilles de lait non recyclables

publié le 31/01/2017 à 10:06

L'association Zero Waste France a lancé une pétition pour s'opposer à la commercialisation de nouvelles bouteilles en plastiques non recyclables. "Plus légères, plus brillantes et sans opercule en aluminium, en apparence ces bouteilles ont tout pour plaire. La réalité est toute autre", assure l'ONG dans son appel.



Ces nouvelles bouteilles, mises sur le marché depuis déjà plusieurs mois, seraient conçues en PET opaque (polytéréphtalate d'éthylène), un plastique nouvelle génération plus économique, qui permet notamment de conserver le lait plus longtemps.

En développement depuis 2010, les bouteilles en PET opaque sont de plus en plus nombreuses dans les rayons des supermarchés et tendent à remplacer les flacons en PEHD traditionnel (polyéthylène haute densité). Problème : les centres de tri ne sont pas équipés des machines nécessaires pour les recycler. "Contrairement au PET transparent ou au PEHD des bouteilles de lait traditionnelles, ces bouteilles sont en effet composées d’un type de plastique bien spécifique, le PET opaque, qui ne se recycle pas !", affirme l’association Zero Waste.

Action de sensibilisation dans plusieurs supermarchés, samedi 4 février.

Dans un communiqué, l'association a dénoncé les conséquences néfastes de cette commercialisation : "Ces millions de bouteilles en plastique vont terminer leur vie en incinérateur ou en décharge", entraînant "des impacts négatifs sur l’environnement et notre santé¿". L'ONG a ainsi appelé plusieurs grandes surfaces à abandonner ces flacons, "tant que les conditions nécessaires à leur recyclage ne sont pas réunies".



Cible principale de Zero Waste : Éco-Emballages, la société privée agréée par l’État pour piloter le dispositif national de tri et de recyclage des emballages ménagers. Les militants l'accusent de faire preuve d’une "inaction coupable" face à cette situation.



Les militants de Zero Waste appellent également les consommateurs à acheter leur lait en brique, PEHD ou en verre. Une action sera menée samedi 4 février auprès dans plusieurs supermarchés de France, afin d'informer les clients. Zero Waste affirme également s’être adressé en vain à la ministre de l’Environnement Ségolène Royal.