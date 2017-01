Dix ans après le décès de l'abbé Pierre, les communautés Emmaüs lui rendront hommage le 22 janvier en mettant en avant la dimension écologique de son action.

par Virginie Garin , Loïc Farge publié le 20/01/2017 à 08:08

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Quand l'Abbé-Pierre lance son mouvement en 1949, il est député de Meurthe-et-Moselle et finance ses premières actions sociales avec ses indemnités parlementaires. Mais rapidement, il quitte la politique et pour continuer à aider les gens. Il devient chiffonnier. Avec ses compagnons, il va faire les poubelles et récupère sur de grosses carrioles des papiers, des cartons revendus à des fabricant de matière. Emmaüs a été en France précurseur en matière de recyclage.



Aujourd'hui, ses communautés récupèrent chaque année 265.000 tonnes d'objets, de meubles, de cafetières, de fer à repasser. Quelque 85% sont recyclés et revendus. Ce sont des quantité énormes de déchets évités. Emmaüs est devenue en France la plus grande librairie d'occasion et la plus grande friperie. Elle a contribué a développer la réglementation des filières de recyclage, de vêtements, de produits électroniques.



L'association a aussi créé beaucoup d'emplois. Les activités d'Emmaüs font vivre 8.500 personnes, un chiffre qui a augmenté de 20% en cinq ans. Il s'agit pour beaucoup de gens en insertion. Emmaüs incarne aussi le principe de base des communautés : aider les gens à sortir de la misère, en leur redonnant un travail.