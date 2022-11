Une maison de retraite bat le record du monde de la plus longue guirlande de chaussettes

Il y a un peu plus d'un mois, les résidents de l'Ehpad des Muriers à Saint-Sauveur-de-Montagut, un village ardéchois, se sont lancé un défi : enfiler des chaussettes sur un fil pour réaliser la plus grande guirlande au monde ! Au total, 14.000 chaussettes ont été assemblées pour former une guirlande de plus d'un kilomètre de long.



Odile Jallais, l'animatrice de l'établissement, a coordonné toute l'opération. Au début du mois d'octobre elle a mis en place une campagne publicitaire : des affiches, des annonces dans les journaux locaux, du bouche à oreille… Et les chaussettes sont arrivées par centaines ! "On a reçu des colis de chaussettes venus de la région parisienne ou de Charente-Maritime. Il y en avait tellement qu'on a dû augmenter la cadence !", s'amuse-t-elle.



La guirlande a été assemblée par une dizaine de résidents très impliqués. Chaque jour, chacun avait son petit atelier. "On les trouait, on les mettait sur la guirlande pour qu'on ait l'impression d'avoir des chaussettes étendues. On mettait un à deux résidents par table, et il y avait vraiment des assidus ! Il y a quelques jours, une mamie m'a encore demandé : 'Alors quand est-ce qu'on fait des chaussettes ?'", se souvient l'animatrice de l'Ehpad. Les résidents ont été très efficaces puisqu'un peu plus d'un mois plus tard, la géante guirlande de chaussettes multicolores a été étendue. Désormais elle traverse presque tout le village, jusqu'à la mairie.

Ce nouveau record a surtout été l'occasion de recréer du lien avec les plus âgés. "Ça fait sourire les gens, ça fait sourire les résidents, ça plait beaucoup aux enfants qui veulent tous offrir des chaussettes aux papis et aux mamies. C'est une aventure humaine", se félicite Odile Jallais. Désormais les habitants du village disent que pour se rendre à l'Ehpad, "il suffit de suivre les chaussettes !". Les résidents, eux, attendent avec impatience leur entrée dans le Guiness des records.

