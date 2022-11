RTL vous offre la possibilité de remporter un chèque de 150.000 euros

Pour les fêtes de fin d'année, RTL vous offre la possibilité de changer de vie ! En ce mois de décembre 2022, tentez de repartir avec le cadeau de vos rêves : un chèque unique et historique de 150.000 euros !

150.000 euros, c’est l'occasion de rembourser un ou plusieurs crédits. L'occasion d'acheter enfin l'appartement de vos rêves, de payer les études de vos enfants... 150.000 euros, c'est l'équivalent de 1.000 euros par mois pendant plus de 12 ans ! Mais c'est aussi, pourquoi pas, un budget vacances à vie... A vous de choisir !



Pour jouer, rien de plus simple : à partir de ce samedi 3 décembre, envoyez par SMS les lettres "RTL" au 74 900 (0,75 € par SMS, 4 SMS maximum). Le nom du gagnant ou de la gagnante sera dévoilé le jeudi 15 décembre prochain dans l'émission de Julien Courbet, Ça peut vous arriver. Top chrono, et bonne chance !

