Une croisière organisée par le secours catholique pour un Noël solidaire

600 personnes étaient rassemblées le soir de Noël pour une croisière sur la Seine organisée par le Secours Catholique. Sept péniches ont été affrétées pour leur offrir un Noël loin de la précarité. Parmi les participants, Jacques, 55 ans : "Ça permet de voir un petit peu Paris d'un autre point de vue que celui du métro. On voit la tour Eiffel, des immeubles neufs et d'autres anciens, des statuts des siècles précédents." Cet évènement lui permet d'ajouter de la magie à la fête de Noël : "Je serais resté chez moi sinon, seul, je suis célibataire en ce moment" explique Jacques.

Une balade fluviale qui a aussi de quoi ravir les plus petits : une dizaine d'enfants infatigables fourmille d'idée pour s'amuser. L'un d'eux témoigne : "Moi j'aime bien parce que c'est très haut ! Ça me fait un petit peu peur, mais j'aime bien." Il va jouer avec ses petits compagnons "à chat, à cache-cache, on va aussi chanter et danser."

Un repas haut de gamme est prévu. On débouche une bouteille de Bordeaux. L'un des convives détaille le menu : "on a eu des palets de dorade à la crème d'herbes fraiches. Et on a comme plat poulet, poisson et légumes." L'une des bénévoles du Secours Catholique déclare, satisfaite : "Je suis venu voir tout le monde pour voir comment ça se passe. Tout le monde est heureux d'être là, il y a des rencontres, on a l'impression que c'est une famille."

