Rennes : un concert de Noël à la prison pour femmes

Chloé Mons et ses musiciens ( Yann Péchin et Romain Thorel ) a donné un concert à la prison des femmes de Rennes

Dans la chapelle, située au cœur du centre pénitentiaire, on ne fait pas la différence entre la quarantaine de détenues et les personnels. Tous sont aujourd’hui simplement des spectateurs.

Pour Claire Mairand, directrice adjointe de la prison des femmes de Rennes, l’organisation de ce concert de Noël est essentiel "pour leur permettre de ne pas se sentir trop isolées. Pour toujours maintenir ce lien entre le dehors et le dedans. Et puis qu’une chanteuse prenne de son temps pour venir auprès d’elles, c’est important".



Durant une heure et demie, Chloé Mons et ses deux musiciens ont fait vibrer la salle. La chanteuse ne s’attendait pas à un tel accueil : "Face à tous ces visages qu’on voit très bien, on se rend compte d’une certaine attente, d’une attention qui ne fait pas partie de la vie normale. Et c’est là qu’on se rend compte qu’on est dans une prison. On les a embarquées en voyage."



Rolande, Romana et Maud-Bérengère, qui exécutent toutes de longues peines, parlent d’une parenthèse enchantée : "Ce fut un pur moment d’évasion, c’était magique. Ils nous ont transportées dans leur univers. On a nos propres musiques en cellule, mais quand on vient ici, nous partageons la musique ensemble. Si l’extérieur ne vient pas à nous, on ne sera jamais réintégrées dans la société. Il faut venir un peu à nous pour que nous, ensuite, on aille vers les autres."

