Une cinquantaine de chiens découverts dans des conditions "scandaleuses"

publié le 15/11/2018 à 15:18

Une cinquantaine de chiens ont été découverts dans un élevage canin des Arcs, dans le Var (Provences-Alpes-Côte d'Azur). Après avoir fait l'objet d'un premier contrôle inopiné en février 2017 par les services de la direction départementale de la protection des populations, l'éleveuse, âgée de 59 ans, a été de nouveau contrôlée pour vérifier la mise en conformité de son élevage. Ce qui n'avait pas été fait, rapporte Var-Matin.



Les conditions de gardiennage, qualifiées de "scandaleuses" par le rapport, ont permis aux services de saisir le tribunal correctionnel de Draguignan. Les 32 chiens et la vingtaine de chiots concernés, de différentes races (yorkshire, shih-tzu, pinscher et chihuahua) vivaient dans des cages de transport, disséminées à l'intérieur et à l'extérieur de l'habitation de l'éleveuse. L'ensemble était sale, maculé d'urine et d'excréments. Certains chiens n'étaient pas identifiés et ne possédaient pas de carnet de santé.

En tout, une trentaine d'infractions relevant du mauvais traitement d'animaux ont été relevées. L'éleveuse, qui a contesté ces infractions, considérait que tout était normal dans son élevage. Selon son avocate, cette dernière n'a pas exercé de maltraitance volontaire de ses chiens étant donné qu'elle vivait elle-même dans des conditions similaires.

L'éleveuse a finalement écopé de cinq mois de prison avec sursis, trois contraventions de 750 euros et une interdiction d'exercer l'activité d'élevage pendant cinq ans.