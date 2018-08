publié le 20/08/2018 à 17:20

La maltraitance animale a encore tué. Fudji, un berger allemand de 9 ans et demi, est mort ce lundi 20 août après avoir été trouvé grièvement brûlé au début du mois. Aspergé d'un produit inflammable auquel l'agresseur aurait mis le feu, il avait été retrouvé entre la vie et la mort dans un champ à Sagy, en Saône-et-Loire.



La clinique vétérinaire du Colombier, qui l'avait pris en charge le chien et tenté de panser ses blessures, a annoncé sa mort ce lundi sur Facebook. "Dimanche, ses reins ont lâché et malgré les perfusions et les dialyses, son corps a décidé de dire stop", expliquent les médecins qui ont participé à ses soins pendant dix jours.

"Toute l'équipe de la clinique est triste, mais nous espérons qu'il s'est endormi avec le sentiment qu'il pouvait avoir confiance dans l'humain", poursuit la clinique dans son message. L'auteure présumée des actes de maltraitance sur Fudji n'est autre que la compagne de son propriétaire. Placée sous contrôle judiciaire, elle doit répondre de ces soupçons à la barre le 3 septembre.