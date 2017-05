Il tague des préservatifs sur les graffitis de pénis pour sensibiliser aux MST

publié le 23/05/2017 à 18:48

Sur les murs de Londres on trouve de tout. Des graffitis artistiques, des pochoirs de Banksy, des écritures, mais aussi des pénis. Un artiste a décidé de les détourner afin de faire passer un message de sensibilisation aux maladies sexuellement transmissibles.



Dès qu’il voit un sexe masculin tagué, il appose par-dessus un pochoir représentant un préservatif. En dessous il tague systématiquement le message : "Stay protected" (restez protégé), ainsi que l’adresse du site NHS Shine, un service de contraception et de santé sexuelle pour les jeunes. Là-bas, il est possible de se procurer gratuitement des moyens protection.

"Ça m'énerve de voir ces dessins. Beaucoup d'entre eux sont regroupés aux abords des arrêts de bus scolaires où les enfants se rassemblent, raconte-il. On ne devrait pas voir ça à tous les coins de rue, d'autant que les pénis n'ont pas de protection. Je trouve que ça envoie un mauvais message aux jeunes générations", a-t-il expliqué lors d’une interview accordée à BuzzFeed.



Il a nommé son projet "Protect City Cocks", que l’on pourrait traduire par "Protégeons les pénis de la ville". Toutes les photos de ces "graffitis préservatifs" sont rassemblées sur son compte Instagram.



"Au lieu de vandaliser bêtement les murs de notre ville, on peut informer les gens des moyens essentiels pour se protéger et, par la même occasion, les faire rire" a-t-il ajouté. Une éducation sexuelle de rue en quelque sorte.

