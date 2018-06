Les préservatifs gratuits ne sont plus distribués dans les associations du Sud-Ouest qui luttent contre le VIH (image d'illustration)

Elles tirent la sonnette d'alarme. Neuf associations LGBTQ+ et de lutte contre le VIH du Sud-Ouest se sont inquiétées, le 13 juin dernier, des difficultés qu'ont les Agences Régionales de Santé (ARS) àne plus "honorer les commandes de préservatifs faites par nos associations pour offrir cet accès gratuit". Ils ont signé ensemble un communiqué pour dénoncer le manque de ces livraisons. Le document a ensuite été diffusé sur les réseaux sociaux, notamment par Act-Up Sud-Ouest.



Les coupes budgétaires décidées par le gouvernement, concernant le financement accordé au ministère de la Santé, sont directement mises en cause par les associations militantes. Mais pour l'instant, l'ARS Occitanie n'a pas encore réagi à cette affirmation.

La nouvelle tombe alors que des cas de syphilis, de gonorrhée ou de chlamydiae reviennent en force, en particulier chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, selon une étude menée par Santé publique France fin 2017. Les nouvelles générations prendraient plus de risques au niveau de leur sexualité, notamment grâce à l'arrivée récente sur le marché de la PrEP, ce médicament qui permet d'éviter de contracter le VIH.