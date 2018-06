publié le 08/06/2018 à 14:12

La consommation éthique s'invite dans nos lits. Deux marques proposent ont développé une nouvelle des gammes de préservatifs vegan et sans gluten. Certifiés par la norme européenne "CE", ils "offrent une protection efficace et naturelle contre une grossesse non désirée et les maladies sexuellement transmissibles", assure Fair Squared, l'une des entreprises productrices.



La production des préservatifs traditionnels utilise de la caséine, un dérivé du lait, et ne convient donc pas aux adeptes du véganisme, qui ne consomment aucun produit issu des animaux. Pour pallier cet obstacle, les préservatifs Fair Squared mais aussi ceux produits par la marque Green Condom, n'en contiennent pas.

Ces derniers ne contiennent pas non plus de paraben. Cependant, ils sont fabriqués en latex et ne conviennent pas en cas d'allergies à cette matière. Fair Squared indique, elle, utiliser du caoutchouc issu commerce équitable produit en Inde, qui est ensuite transformé avec le reste de la matière première en Allemagne à Hanovre.



"Une partie des bénéfices est même reversée par l’entreprise pour planter des arbres", note LCI qui a repéré l’initiative. Bonus : le préservatif usagé est ensuite compostable. Le prix reste également abordable : comptez 8.90 euros pour une boîte Fair Squared et 12.90 euros pour Green Condom.