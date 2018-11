Un compteur d'eau intelligent pour surveiller les personnes âgées chez elles

publié le 29/11/2018 à 05:10

Surveiller les personnes âgées chez elles grâce à leur compteur d'eau. Cette innovation sera présentée aujourd'hui au salon Pollutec à Lyon. Le compteur d'eau intelligent permet de rendre des services parfois inattendus. Il n'y a pas que Linky le compteur électrique ou Gaspar le compteur de gaz, il y a aussi le compteur d'eau communicant qui relève votre consommation une fois par jour. Ce n'est pas la même technologie que Linky, là ce sont des ondes radio et cette application lancée aujourd'hui par Suez est originale.



Elle aide les personnes âgées à vivre plus longtemps chez elles. Avec leur accord, le compteur surveille la consommation d'eau et s'il détecte quelque chose d'anormal il prévient la famille ou les secours.

Une brutale chute de consommation qui peut montrer que la personne ne se lave plus, ou qu'elle prend des douches à 2 heures du matin donc qu'elle ne dort plus. Cela fait partie des services permis par ces compteurs. Près de 4 millions de Français en sont déjà équipés. La rive gauche de Paris, Le Mans, Mulhouse, Marseille.

Et si l'utilité du compteur électrique pour nous consommateur n'est pas encore très claire, celle du compteur d'eau est plus visible. D'abord, il évite le rendez-vous pour la relevé, elle se fait toute seule et puis il détecte les fuites, ou les risque de gel et envoie un sms pour prévenir. Il permet surtout aux collectivités qui croissent d'équiper leurs habitants, de mieux gérer leur réseau, de repérer les quartiers qui ont des fuites et de réduire les pertes : jusqu'à 5% maximum dans certaines villes équipées, alors que dans d'autres villes le taux de fuite peut aller jusqu'à 50%.