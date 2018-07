Un carnet de vaccination électronique testé dans cinq régions françaises

publié le 27/04/2016 à 14:23

Il est parfois difficile de savoir si l'on est à jour dans ses vaccinations, surtout si l'on a égaré son carnet de santé. Cela pourrait prendre fin avec la création du carnet de vaccination électronique testé dans cinq régions françaises depuis le 26 avril, premier jour de la semaine de la vaccination. S'il permet d'enregistrer les traces vaccinales, il "est aussi et surtout un outil d'information et de communication qui permet de comprendre la vaccination dans votre situation", explique Jean-Louis Koeck, responsable du centre de vaccination international et à l'initiative de ce projet.



Âge, sexe, conditions de travail, de vie, l'outil permet de connaître les vaccins recommandés ou obligatoires selon le profil. "C'est aussi un outil de partage de cette information avec votre médecin et votre pharmacien qui pourra valider ces données et qui pourra vous donner accès à un outil fiable qui vous enverra les rappels", précise Jean-Louis Koeck.

Ne pas négliger la vaccination à l'âge adulte

Pour créer ce carnet, il suffit de se rendre sur le site mesvaccins.net. Avec les informations liées au profil de l'utilisateur, il est possible d'accéder à des informations concernant les maladies contre lesquels ce dernier devrait être protégé compte tenu de sa situation. Les Français ont tendance à négliger la vaccination une fois adultes, une erreur. "C'est important à l'adolescence et à l'âge adulte parce qu'on est constamment soumis au risque infectieux et de manière différente selon l'âge", rappelle Jean-Louis Koeck.