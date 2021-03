"Un accident domestique m'a défigurée" déplore Dany

publié le 31/03/2021 à 01:18

Sabrina a un surcroît de travail et commence à être démotivée. En plus, elle vient de subir son premier accident de travail. Un accident léger mais qui semble être un avertissement. Bien qu'elle continue de travailler, Sabrina se demande si elle ne prend le chemin du burn out.

Valérie doit subir pour la première fois une coloscopie. C'est aussi la première fois qu'elle doit être anesthésiée. Elle appréhende beaucoup cet examen, d'autant qu'elle est non-voyante.

Florence a déjà passé plusieurs fois cet examen et souhaite rassurer Valérie.

Anne a appris que le père de ses enfants était positif à la Covid alors qu'il avait la garde des enfants. Malgré l'isolement, elle a décidé de les ramener chez elle. Anne en veut à son ex-compagnon car il a été négligeant.

Dany se sent très seule depuis son divorce il y a 7 ans car elle vivait en vase clos avec sa famille. En juin 2019, elle a vécu un grave accident domestique. Brulée à 70% à cause d'un problème de gazinière, elle est restée un an à l'hôpital et ne remarche que depuis peu. Dany est très gênée de son apparence lorsqu'elle rencontre des personnes.

Coco est allée trois fois chez un médecin spécialiste. Elle a eu un coup de foudre pour lui et se demande ce qu'elle doit faire du fait de sa position.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.

