Tribune des influenceurs : plusieurs d'entre eux, dont Squeezie, se désolidarisent

La tribune publiée le 26 mars dans le JDD, à l'initiative de l’Union des Métiers de l’Influence et des Créateurs de Contenu (UMICC), ne fait pas l'unanimité parmi ses propres signataires. Certain d'entre eux, dont Squeezie, Cyprien et Gotaga, ne semblent finalement pas soutenir l'initiative. Le texte présente le travail des influenceurs, et met en garde les députés contre une régulation trop stricts de ce milieu.

Dans quelques jours, les parlementaires vont en effet examiner une proposition de loi visant à interdire par exemple la promotion de la chirurgie esthétique, et à restreindre la mise en avant de placements financiers. La tribune en question invite les parlementaires à ne pas "casser le modèle" avec un cadre trop strict.

La proposition de loi est finalement saluée par Squeezie, qui revient sur son soutien à la tribune dans un communiqué publié dimanche sur Twitter. "J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite, que je n'ai même pas lu avant publication" écrit le youtubeur. Il affirme qu'il n'a "rien à perdre avec cette réforme, qui est destinée à réglementer les placements de produits immoraux."

Un retrait qui n'est pas isolé : plus tôt dans la journée, un autre influenceur, Docteur Nozman, est également revenu sur son soutien. Il estime que "les choses proposées (dans la proposition de loi) sont pour la plupart nécessaires pour avancer dans la bonne direction."

Le youtubeur Gotaga lâche également dans un tweet un laconique : "J'ai jamais signé un truc du genre, et je pense que c'est la même chose pour 90% de la liste." Il est rejoint par son confrère Cyprien.

