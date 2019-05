Soutenir un membre de sa famille

publié le 03/05/2019 à 02:01

Dans cette émission du jeudi 02 mai 2019, beaucoup de témoignages se sont regroupés autour de l'aide apportée à un membre de sa famille. Comment être présent ? Comment rétablir une communication saine ? Et surtout, comment se préserver d'une relation qui s'avère épuisante ?

Marguerite a une sœur qui l'appelle tous les jours. A cause de ses problèmes financiers et familiaux, elle en veut à la terre entière, au point qu'elle en devient agressive. Marguerite en devient la première victime de sa sœur. Elle souhaiterait l'aider, trouver les mots pour l'apaiser. Malheureusement, elle devient dure avec elle car sa sœur ne veut rien écouter. Dès que Marguerite ne va pas dans son sens, elle est insultée. Comment rétablir une communication plus saine entre les deux sœurs ?

La fille de Marie a 30 ans et a été diagnostiquée bipolaire en 2016. Suite à cela, elle s'est rapprochée de sa mère. Marie est obligée de ne jamais trop s'éloigner de sa fille, pas encore totalement stabilisée. Consciente que la première victime de cette maladie est sa fille, il est parfois difficile d'accepter cette situation. Face à la maladie de sa fille, Marie se sent parfois démunie et un peu seule.



Jeune retraitée, Joy s'occupe de sa maman. Cela lui prend du temps. Mais à côté de ce la, Joy souffre de solitude. Déçue par ses amis, elle a du mal à faire de nouveau confiance. Bien qu'elle soit active, elle ne partage pas ses activités. Comment sortir de cette solitude ?





