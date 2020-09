Travail : pourquoi la reconnaissance est-elle essentielle ?

publié le 01/09/2020 à 05:55

Certains estiment en manquer et ne se sentent pas complètement à l'aise au sein de leur entreprise, au point parfois d'en démissionner. Si certains managers et directeurs de ressources humaines l'ont compris et l'ont intégré dans leur logique d'entreprise, d'autres estiment qu'elle n'est pas nécessaire à leur fonctionnement. Alors, pourquoi la reconnaissance au travail est-elle essentielle ?

Invitées

- Fabienne Broucaret, journaliste, créatrice du site My Happy Job



- Isabelle Méténier, psychologue.

- Paula Marchioni, auteur de " N'en fais pas une affaire personnelle '' chez Eyrolles.

N'en fais pas une affaire personnelle

