publié le 31/08/2020 à 05:55

On s’en défend auprès des autres et bien souvent auprès de soi-même, mais pourtant, elles sont bien là, conditionnent nos comportements et nous font trébucher : ce sont nos fragilités. Dans une société qui entretient le culte de la performance, de la puissance et de la perfection, tout nous pousse à dissimuler nos failles. On les cache, on en a honte, on peine à les accepter et elles nous empêchent parfois d'avancer. Alors, comment mieux vivre avec nos fragilités ?

Jean-Claude Carrière écrivait : "Nous devons préserver nos fragilités, car elles nous rapprochent les uns des autres". Pour Catherine Aimelet-Périssol, ces fragilités sont des piqûres de rappel. "Elles sont l'expression de notre vulnérabilité. C'est la façon dont notre corps, dans sa réalité biologique, cherche à être entendu. Nous ne sommes pas un bloc de marbre sans failles". "Ces fragilités nous ramènent à la valeur, à la préciosité de notre existence" poursuit la docteur en médecine.

"Montrer nos fragilités, les assumer, c'est aussi se dévoiler à l'autre, montrer celui ou celle que nous sommes réellement" raconte Cécile Gueret, thérapeute gestalt. Pour elle, "il peut être difficile de se montrer dans notre entièreté. C'est une faiblesse vis-à-vis de cette société qui veut que nous fassions bonne figure. Être émotif, ce n'est pas une faiblesse, ça nous rend plus en lien avec l'autre".

Des fragilités présentes dès l'enfance ?

Nos fragilités peuvent se développer dès l'enfance, selon l'éducation reçue, et la façon dont nous nous sommes construits. Magalie, auditrice de RTL, raconte : "Je n'ai jamais appris à être fier de moi, car j'ai reçu une éducation où on ne mettait pas en valeur ce que je réussissais. J'ai eu un cruel manque de confiance en moi, avec l'assurance de me planter dès que je commençais quelque chose".

Ces fragilités apparues dès l'enfance de par notre éducation, est-ce générationnel ? Pour Catherine Aimelet-Périssol, la réflexion n'est pas là. "Ce mode éducatif pose l'attention sur le résultat, et non sur la façon de l'acquérir. Lorsque l'enfant comprend la façon avec laquelle il arrive au résultat, c'est évidemment source de confiance". Alors comment gérer ces émotions qui fondent nos fragilités ? "La douleur a vocation à nous ramener à notre potentiel, c'est comme ça qu'il faut le percevoir pour avancer" continue la docteur en médecine.

Ces fragilités perdurent parfois, et chacun les gère différemment en grandissant. Valentin, bègue, a décidé de devenir humoriste, et se moque de ses propres fragilités. "J'ai eu la chance d'avoir un entourage, qui dès petit, a été derrière moi", raconte Valentin. "Il ne faut pas hésiter à montrer ses différences et nos faiblesses. Pour moi, le bégaiement n'est pas une souffrance"...

Venez témoigner

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !



On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invitées

- Cécile Guéret, thérapeute gestalt, créatrice du blog La Psy Buissonnière





- Catherine Aimelet-Périssol, docteur en médecine et thérapeute en logique émotionnelle.