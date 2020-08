La parole des gens discrets a-t-elle plus de valeur ?

publié le 25/08/2020 à 05:55

À l'heure du partage de sa vie et de ses avis, certains font de la résistance et préfèrent la discrétion. Il peut être difficile de s'épanouir dans un monde ou les apparences, la transparence et les "likes" sont de mise. En effet, les grandes gueules s'imposent et prennent toute la place. Les influenceurs sur Youtube ou Instagram sont écoutés, respectés, suivis, adulés.

Les photos des anonymes et de certaines personnes de notre entourage, partagées sur les réseaux sociaux, peuvent donner l'illusion d'un quotidien idéal, vers lequel nous aurions tous envie de tendre... Alors quel regard les gens discrets portent-ils sur notre société ? Qu'a-t-on à apprendre d'eux ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.

Invité.e.s

- Liliane Roudière, journaliste et auteur.

- Charles Haroche, avocat de formation et professeur de rhétorique à Sciences Po

- Laurie Hawkes, psychologue et psychothérapeute, auteur de "La force des introvertis"

La force des introvertis