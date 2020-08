Fratrie : notre place dans la famille a-t-elle une influence sur notre personnalité ?

publié le 26/08/2020 à 05:55

On dit souvent que l'aîné est le plus raisonnable, le plus responsable en agissant pour ses frères et sœurs comme un troisième parent, mais aussi qu'il '' essuie les plâtres ''. On dit que le cadet, délaissé, aurait tendance à devenir ambitieux pour se sentir exister, que le benjamin serait le '' chouchou '' ou le plus insouciant ... Mais qu'en est-il vraiment ? La place de chacun au sein de la fratrie a-t-elle vraiment une influence sur notre personnalité ?



Invité.e.s

- Didier Pleux, psychologue et docteur en psychologie du développement.

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute.