Transports : la Commission européenne dit oui à "l'Airbus des batteries"

publié le 10/12/2019 à 10:02

La Commission européenne et sept pays, dont la France, l'Allemagne et l'Italie, vont investir au total plus de 3 milliards d'euros dans le développement d'une filière de production de batteries pour véhicules électriques en Europe. 17 entreprises européennes font partie du consortium. Toutes ces compagnies privées devraient ajouter près de 5 milliards d'investissement.

Une batterie représente 40% de la valeur d'une voiture propre et ces batteries sont produites à 95% en Asie, en Chine principalement. En fait, il faut réduire notre dépendance, qui est à peu près la même que celle qui nous lie aujourd'hui aux producteurs de pétrole. Alors 8 milliards, c'est une belle somme et pourtant, pas sûr que cela suffise a faire décoller Airbus, PSA affichait ce lundi 9 décembre sa prudence et Total n'est pas non plus "chaud bouillant".

Il faut quand même saluer cette initiative mais il faut aussi observer plusieurs choses. Le besoin de batteries est tel que la plupart des constructeurs européens se sont déjà tournés vers d'autre solutions. Le groupe Volkswagen par exemple, a 70 véhicules électriques dans ses cartons pour les 10 prochaines années. Du coup il multiplie les partenariats.