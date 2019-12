Fiscalité : la France championne de l'OCDE des impôts les plus élevés

publié le 06/12/2019 à 09:20

Pour la seconde année consécutive, la France détient le record des impôts les plus élevés au sein de L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), une organisation qui rassemble plusieurs dizaines de pays parmi les plus développés. En 2018, l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales ont prélevé 46,1% du PIB, la richesse nationale créée cette année-là.

La France a maintenant détrôné du pinacle de la fiscalité le Danemark, la Suède et les autres pays nordiques qui étaient tenants du titre pendant longtemps. Jamais les impôts n'ont été aussi élevés chez nous que sous la présidence d'Emmanuel Macron, en dehors des périodes de guerre. Si on détient le record de l'OCDE, on doit être très proche du record du monde. Le niveau actuel d'impôts est à la fois sans précédent et sans équivalant.

Pourtant, le gouvernement répète qu'il baisse régulièrement ces fameux impôts. Ce qui n'est pas totalement faux, il y a bien des réductions apparentes, comme pour la suppression progressive de la taxe d'habitation. Mais au final ça n’est pas vrai, puisque lorsqu'on regarde le solde, d'autres hausses viennent compenser le manque à gagner de l'État. Les recettes fiscales ne diminuent donc pas.



Les impôts augmentent, le déficit public stagne

Et les services publics manquent d'argent. Cette masse d'impôts de plus de 1.000 milliards d'euros chaque année est de plus en plus consacrée à la redistribution. Elle est rétrocédée aux Français sous la forme de retraites, d'indemnités ou d'allocations diverses, cela représente plus du tiers des revenues de la population. Là encore, record de l'OCDE. L'État français est devenu une immense machine à redistribuer.

Le déficit public n'a, quant à lui, pas vraiment diminué. En 2018, la France a également affiché l'un des déficits les plus mauvais de l'OCDE et l'un des pires de la zone euro. Et ça ne s'arrange pas en 2019, non seulement nous avons les impôts les plus élevés, mais nous avons aussi les comptes parmi les plus dégradés, tout simplement parce que l'on dépense beaucoup.

Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, voudrait nous faire croire que nous pouvons quitter cette première place peu glorieuse en 2019. Mais rien n'indique que cela est possible, le niveau d'imposition devrait encore être très élevé cette année, malgré les baisses apparentes. Les recettes fiscales de l’impôt sur le revenu explosent littéralement. Le prélèvement à la source a encore amélioré le rendement, la chasse aux fraudeurs est décuplée et l'État va encaisser simultanément l'année 2019 et l'année dites "blanche" de 2018. Tout cela devrait donc nous permettre de rester tranquillement sur le toit du monde en matière fiscale.