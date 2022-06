Transports : découvrez la carte des travaux de l'été en Île-de-France

Attention si vous comptez prendre les transports en commun en Île-de-France cet été. La régie Île-de-France Mobilité (IDFM) compte réaliser de grands travaux sur une partie du réseau, qui vont compliquer le quotidien des usagers.

Comme chaque année pendant la période plus calme de l'été, des travaux de rénovation et d'amélioration des lignes par la RATP, la SNCF et donc par IDFM. Cette année près de 4,8 milliards d'euros vont être investis. Une campagne de communication va également être lancée pour informer les voyageurs des nombreuses perturbations à venir.

Près de 250 conducteurs supplémentaires sont ainsi mobilisés à la RATP pour gérer les itinéraires bis lors des interruptions de trafic. Dans les faits, 5 lignes de RER, 6 lignes de train, 7 lignes de métro et 2 lignes de tramway seront concernées par les travaux.

Transiliens, RER et métros

La ligne A du RER sera interrompue entre Auber et La Défense, du 13 au 19 août inclus. Du côté du RER B, il sera difficile d'accéder à l'aéroport de Roissy les week-ends des 2-3 juillet et des 13-15 août avec la fermeture de la ligne au nord de Paris. À noter que le trafic des RER D et E seront perturbés avec notamment une fermeture entre Gare de l'Est et Haussmann-Saint-Lazare du 18 juillet au 22 août pour le E.

La carte des travaux prévus sur le réseau francilien pendant l'été. Crédit : Ile-de-France Mobilité

Le trafic sera également compliqué sur les trains de banlieue H, K, J, L, N et P. Les lignes J et N seront en particulier fermées du 2 juillet au 28 août de Mantes-la-Jolie à Epône et Plaisir.

Du côté des métros, la ligne 10 sera fermée entre Duroc et Boulogne du 27 juin au 3 juillet et la 14, fermée entre Châtelet et Olympiades du 31 juillet à midi au 20 août inclus. Enfin, la ligne 1 du tram sera impraticable entre Asnières et Hôpital Delafontaine du 20 juin au 31 août.

