Transports en Île-de-France : vers une augmentation des prix ?

Avec la crise sanitaire, la fréquentation des transports en Île-de-France a diminué et par conséquent, les recettes ont chuté. La Cour des comptes indique, ce mercredi 16 février, qu'il est nécessaire de rétablir l'équilibre des finances. "La soutenabilité de la dette d'IDFM au-delà de 2026 ne pourra être assurée sans recettes supplémentaires", écrit-elle dans son rapport annuel. Plusieurs propositions sont faites : une augmentation des tarifs, une participation des automobilistes ou faire davantage appel aux collectivités locales.

La hausse des prix serait justifiée par "des extensions substantielles du réseau, en cours et à venir, et l'amélioration corrélative de la qualité de service". Pour éviter toute levée de bouclier, la Cour des comptes propose "le cas échéant" l'augmentation du passe Navigo selon des critères de revenus et en ciblant les touristes. Autre suggestion : une "participation accrue des collectivités membres d'Île-de-France Mobilités (la ville de Paris, les départements et la région). Les automobilistes franciliens pourraient aussi être mis à contribution avec l'installation d'un péage urbain, d'une vignette ou d'une taxe sur le carburant.

Enfin, les sages de la rue Cambon réclament "une réduction globale de l'offre" ciblée en fonction de la fréquentation, "tout en préservant la qualité de service". Pour cela, "les opérateurs de transports doivent accentuer leurs efforts de productivité".