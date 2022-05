Tout ce qu’il faut savoir sur le poulpe, un animal mystérieux et fascinant

On mange de plus en plus, Paul le Poulpe l'a popularisé et pourtant, le poulpe (ou la pieuvre, c'est le même animal, ndlr) reste assez mystérieux.

Invité de RTL ce vendredi 27 mai, Ludovic Dickel, professeur d'éthologie à l'université de Caen et auteur de La vie privée du poulpe, dévoile plusieurs anecdotes méconnues sur cette pieuvre, qui possèdent notamment huit bras. "Les bras des poulpes sont beaucoup plus autonomes que nos bras à nous", raconte ce passionné, qui précise que les poulpes ont la capacité de "pouvoir manipuler des objets, exactement comme on le fait avec notre main, mais aussi de goûter un objet, juste en le touchant".

Ludovic Dickel explique que les yeux des poulpes "ressemblent beaucoup aux nôtres, car ils ont les mêmes capacités visuelles que nous, même s'ils voient en noir et blanc. Mais les pieuvres sont capables de voir des choses que nous ne voyons pas, notamment sur certaines propriétés de la lumière, ce qui leur permet de voir des animaux qui sont transparents".

Enfin, la peau des poulpes est "un bijou de technologie", écrit le professeur. "La peau peut changer de couleur autant qu'elle veut et arborer tous les motifs qu'elles veulent sur leur dos. Ces changements sont directement commandés par le cerveau, donc la peau peut changer en une fraction de seconde", explique-t-il.

Mais Ludovic Dickel révèle aussi le plus gros danger pour les poulpes : l'accouplement. "Une fois qu'ils se sont reproduits, la femelle et le mâle meurent", précise-t-il. Les pieuvres ne voient pas ainsi pas grandir leurs enfants.

