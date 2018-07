publié le 21/07/2018 à 09:32

Où partir cet été ? Touristes, ne changez rien : les tendances des années se confirment, à quelques exceptions près. "À l'étranger, la tendance ne s'inverse pas. Les pays d'Europe du sud ont la cote et l'on cherche du soleil : Espagne, Portugal, Grèce... mais retour aussi de destinations comme la Tunisie et le Maroc qui avaient fortement reculé", explique Michel Durieux, directeur du comité régional du tourisme en Nouvelle-Aquitaine et grand spécialiste du tourisme en France, invité de RTL ce samedi 21 juillet .



Il convient de rappeler que 84% des Français partent en vacances, et que 16% n'ont donc pas cette chance. Pour les partants, près de 70% restent dans l'Hexagone. En France, "la première destination des Français depuis 2017, c'est la Nouvelle-Aquitaine avec près de 25 millions de touristes français qui viennent sur le pays-basque, les Landes, le bassin d'Arcachon, La Rochelle et l'Île-de-Ré", se réjouit le directeur du comité du tourisme de cette région.

En termes de logement, "de façon très importante, les Français vont dans leurs familles et dans leurs résidence secondaires", explique Michel Durieux, mais la première forme d'hébergement reste le camping. "Maintenant ils recherchent aussi et surtout des hébergements hôteliers de qualité où ils vont pouvoir vivre une expérience, avoir une certaine authenticité et surtout une qualité élevée par rapport au prix payé", poursuit l'invité.