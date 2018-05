publié le 31/05/2018 à 11:02

Le tourisme est devenu l'un des premiers secteurs économiques au monde, avec plus d'un milliard de voyageurs chaque année. Une espèce de mouvement perpétuel qui ne cesse de grimper, parce que le nombre progresse sous l'effet de la montée des classes moyennes dans les pays émergents, en particulier en Chine.



C'est un secteur dans lequel la France est, en apparence, bien placée. À s'en tenir aux chiffres officiels, nous sommes la première destination mondiale, avec plus de 80 millions de visiteurs annuels.

Reste que ce chiffre suscite chez les spécialistes la plus grande des méfiances. On compte là dedans tous les gens qui transitent par la France, y compris pour des raisons professionnelles (comme les routiers, par exemple).

Et la tendance, quand on l'observe, est beaucoup moins favorable en France qu'ailleurs. Entre 2000 et 2016, notre pays n'a progressé que de 7%, alors que l'Italie est à +27%, les États-Unis à +41% et l'Espagne, la grande championne, à +63%.