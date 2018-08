publié le 08/08/2018 à 16:00

Une initiative solidaire de lutte contre la canicule a été prise à Toulouse. La ville, en partenariat avec la préfecture, le département d'Occitanie et la Croix Rouge, a décidé d'ouvrir les portes d'une crèche, normalement fermée durant l'été, pour accueillir des mères de famille et leurs enfants vivant dans la rue et victimes des fortes températures.

Cette décision, dont la mise en oeuvre s'élève à 8.000 euros, a été "prise dans l'urgence dès le déclenchement le 1er août du plan canicule, cette initiative est basée sur le volontariat des personnels d'accueil", explique à Libération Jean-Michel Sendra, directeur des ressources humaines du Centre d'action communal d'action sociale (CCAS) de Toulouse.



Ainsi, à l'intérieur de la crèche, située aux abords du canal de Brienne, en plein cœur de la ville rose, les familles peuvent se reposer dans des pièces climatisées à 23 degrés. Salle de jeu, dortoir, salle de change... tout a été pensé pour les accueillir.

Déjà quatorze personnes accueillies

L'accès à la crèche est libre, mais peut également se faire en appelant le 115, le numéro d'hébergement d'urgence. Célia, responsable du pôle financier du CCAS, se désole malgré tout du peu de succès de l'initiative : "Le nombre de personnes augmente mais au maximum nous avons reçu quatorze personnes, parents et enfants compris. Il y a un problème de communication certainement dû à la barrière de la langue".

La crèche vise en effet les familles françaises, mais aussi russes ou roumaines. Selon un intervenant du 115, plus d'une centaine de familles seraient à la rue cet été à Toulouse.