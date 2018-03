publié le 20/03/2018 à 04:42

Bientôt une crèche à l'Assemblée nationale. La décision a été validée par le collège de questeurs de l'hémicycle après la réception d'une étude sur le sujet qui avait été commandée quelques semaines auparavant à un cabinet indépendant, révèle Le Parisien. D'après ce prestataire extérieur, le besoin se situe entre 30 et 40 lits.



"Cette crèche est destinée aux députés, aux fonctionnaires de l’Assemblée et aux collaborateurs des élus. Mais ce sont surtout ces derniers qui en auront le plus l’usage", précise l'un des questeurs au Parisien. Un moyen de déminer la polémique, alors que certains députés de la majorité font part de leurs réserves à l'égard de ce projet. "Les députés gagnent suffisamment bien leur vie pour trouver des solutions de garde", soulignait pour sa part la députée REM des Yvelines Aurore Bergé.

Le lieu reste à déterminer

Reste cependant une question à trancher, celle de l'emplacement de ladite crèche. Certains avaient imaginé transformer la buvette, à l'instar de l’ex-secrétaire d’État au numérique Axelle Le Maire en 2013, mais la proposition a été abandonnée. Parmi les autres pistes explorées, l'Hôtel de Broglie, des espaces dans l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, ou encore des appartements de luxe qu'occupent des fonctionnaires de l'Assemblée.