publié le 23/12/2019 à 14:00

Quel est l'état de la menace terroriste en France ? Pour Nicolas Lerner, directeur général de la Direction générale de la sécurité intérieure, qui se confie ce lundi 23 décembre auprès de nos confrères de Franceinfo, elle "demeure élevée". Le patron de la DGSI rappelle ainsi que "quatre tentatives d'attentats ont été déjouées" en 2019.

Qui plus est, "la menace terroriste a évolué dans sa nature". "Le point commun de ces projets : tous impliquaient des individus français ou étrangers (...) et ayant, dans le cadre de leur parcours pour des motifs extrêmement variés, adhéré à cette idéologie mortifère et nourri une haine à l'égard des institutions", précise-t-il.

Des profils "humains, psychologiques, extrêmement variés" qui correspondent désormais à "une menace interne". "Aujourd'hui, l'essentiel des individus dont nous assurons le suivi sont (...) des individus qui sont pour l'essentiel nés en France, qui ont grandi en France et qui aujourd'hui adhèrent à l'idéologie mortifère de Daesh, sans être allé sur zone", indique encore Nicolas Lerner.

Les services de sécurité intérieure n'en restent pas moins vigilants quant aux "revenants". Sur les 1.300 islamistes radicalisés qui ont quitté la France pour rejoindre l'organisation Etat islamique, "un peu plus de 280 d'entre eux sont d'ores et déjà revenus sur le territoire national". Ils sont pour la plupart incarcérés et "tous continuent à faire aujourd'hui l'objet d'un suivi par les services de renseignement", assure-t-il.