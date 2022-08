À 74 ans, Julia vit toujours avec Yves, son mari. Elle l'a rencontré à 24 ans ! Il y a tout pile cinquante ans. Et leur histoire d'amour continue. Ce jour-là, Julia a failli ne pas rencontrer Yves pourtant. Elle ne voulait pas se rendre à un dîner où l'invitait l'un de ses amis. Elle finit par s'y rendre et se retrouve assise à côté d'un jeune homme qui l'intrigue.

"Je suis tombée en face d'Yves. Il avait des cheveux longs un peu à la David Bowie. Moi, je le fixais, je le regardais, j'étais étonnée qu'il soit pas mal, je le suivais attentivement mais sans avoir fait une projection sur lui, je crois", explique-t-elle aujourd'hui.

La bande d'amis part danser en boîte de nuit. Yves et Julia discutent et elle tombe sous le charme : "Il était chercheur, économiste, je ne sais pas quoi, il avait tout à fait l'air du Professeur Nimbus et en même temps, je le trouvais beau". Julia et Yves continuent de parler tandis qu'autour d'eux, tous dansent.

J'ai tout de suite su que c'était le bon mais c'était instinctif. J'ai senti que c'était lui. Il y avait des fils entre nous, j'ai senti les ondes qu'il m'envoyait.

Julia et Yves ne se sont plus quittés du jour au lendemain. "Jamais je n'aurai pensé trouver mon futur mari dans une boîte de nuit ! Et c'est ce jour-là, et depuis cinquante ans maintenant, que j'ai compris que c'était lui. C'est toujours le bon !".

