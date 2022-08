Le jour où je suis tombé amoureux : Corentin amoureux pour la première fois en CP

Le tout premier amour de Corentin, c'était en CP, à l'école primaire à Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Ce jour-là, il a compris pour la première fois ce que voulait dire être amoureux et que l'élue de son cœur était sa petite camarade de classe Camille.

"J'allais à l'école, je devais avoir sept ou huit, j'avais mon petit cartable. Tout d'un coup, je vois cette fille qui était en classe avec moi qui s'appelait Camille et je la trouve super belle. Je m'arrête", raconte-t-il à RTL.

Et vingt ans plus tard, son souvenir est toujours aussi vif : "Je la vois avec son cartable rose, son serre-tête rose, ses cheveux assez courts." Détaille Corentin dans un souvenir encore clair, à l'image de celui de tant d'autres personnes qui garde en mémoire ce sentiment, si particulier, qu'est le premier amour.

Je me dis : il ne faut surtout pas qu'elle me voit. Je sens mon cœur qui bat super fort. J'ai peur, vraiment peur !".

À moment-là, Corentin serre fort son cartable. Une fois que Camille est entrée dans l'école, Corentin se sent soulagé et monte les escaliers à son tour. Mais une surprise l'attend : "Qui est-ce que je vois qui me rattrape dans mon dos ? C'est Camille qui vient me dire bonjour".

