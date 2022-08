Comment retrouver l'amour quand on a soixante ans ? Après un premier mariage, Myriam a longtemps cherché sur des sites de rencontre l'homme avec qui elle pourrait vieillir. Elle allait se désinscrire définitivement après dix ans de recherche, jusqu'au jour où elle a échangé avec Pierre. Après un mois de rendez-vous, elle a eu une révélation.

"Ce jour-là, j'étais dans la voiture avec Pierre, nous revenions d'une balade en bateau. Ca faisait dix ans que j'essayais de trouver quelqu'un. J'ai fait pas mal de rencontres et c'était la première fois que j'avais cette sensation de connivence".

Durant ce trajet, Myriam et Pierre parlent de leur avenir à deux. "Ça, c'était quelque chose de formidable parce que ça voulait dire qu'il y avait une symbiose qui commençait à naître entre nous deux".



Je ne sais pas si à soixante ans on tombe amoureux comme on tombe amoureux quand on a vingt ans. Pour moi, ça a été vraiment la petite note de musique dans la tête qui disait : c'est le bon !