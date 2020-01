L'énergie solaire séduit de plus en plus de particuliers, qui font le choix d'installer des panneaux solaires sur leur toit. Le maire de Griesheim-sur-Souffel a décidé de convertir l'église du village au photovoltaïque.

publié le 29/01/2020 à 13:08

Cela fait plusieurs années que René Wunenburger, maire de Griesheim-sur-Souffel (67) a pris la décision d'installer sur le toit de l'Église du village, des panneaux solaires.

Toute la nef du coté sud de l'église Saint-Pancrace a été recouverte de panneaux photovoltaïques, ce qui représente une surface de 140 m2.

Pour le maire de ce petit village de 1.100 habitants cette décision était un challenge : "Faire ça sur une église, il y avait quand même un coté un peu révolutionnaire, dans la mesure où ça ne s'était pas encore fait". En effet, le petit village alsacien est le premier à avoir mis en place l'installation de panneaux solaire sur une église, une décision que le maire ne regrette pas : "Aujourd'hui nous avons déjà produit 3.470 kilowatt-heure, il y a vraiment un potentiel en Alsace à ce niveau là. Toutes les églises, potentiellement, si elle ne sont pas classées monument historique, pourraient être équipées de panneaux photovoltaïques".

Et l'ancien maire voisin, Jean-Daniel Zeter, regrette de ne pas avoir pu suivre l'exemple de Griesheim-sur-Souffel : "La nef est mal orientée par rapport à la vôtre, donc c'est moins bon. C'est vrai que c'est une solution qui peut être très intéressante (...) En Allemagne c'est systématique (...) on trouve énormément de solaire, et je ne comprend pas pourquoi nous, on n'en fait pas plus".

Le toit photovoltaïque de l'église de Griesheim-sur-Souffel a été rentabilisé en seulement neuf ans et rapporte désormais 14.000 euros chaque année, au budget de la commune.