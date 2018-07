publié le 29/10/2016 à 12:29

Jusqu’au 1er novembre se tient à Paris le Salon du Chocolat. Il faut aimer le chocolat pour y aller, car partout, il y a du chocolat, du mou, du dur, du blanc, du noir, c’est comme le Zizi de Pierre Perret, mais en plus sucré. Cette année, le Japon est à l’honneur, avec du chocolat au saké, au thé matcha et au yuzu. On ne sait pas ce que c’est mais les Japonais, eux le savent, c’est pour ça qu’ils nous regardent en bouffer en souriant. Comme chaque année, il y a eu jeudi le défilé de robe en chocolat, avec des stars comme Fabienne Carat, Flora Coquerel, une star aujourd’hui c’est quelqu’un qui a été reconnue par ses deux parents, et Capucine Anav, petite amie du fils de Sarkozy, laquelle, pour garder son corps bien froid et ne pas que ça fonde, a pensé fort à Alain Juppé, en slip, un lundi matin de brouillard. Le chocolat a donc gelé sur elle et elle sera servie à Noël en tant que bûche glacée. Tout, bien sûr, tourne autour du chocolat, un type qui hier a fait entrer un petit Pimousse au citron a été abattu.





Pour le salon du chocolat 2016, une tour Eiffel en chocolat a été réalisée hier, l’auteur a été convié depuis à un dîner de cons. Et aujourd’hui, il y a encore plein d’animations, comme le deuxième défilé de robes en chocolat, avec Gennifer Demey, Miss Aquitaine 2015, LA grosse star de la journée, dans le monde du chocolat, elle a la même aura qu’a Arlette Chabot quand elle ne sourit pas au salon de l’art funéraire.

Ce samedi, il y a aussi une démonstration des chocolatiers japonais Shigeyuki Oishi, Sakurako Fujinaga et Ayano Okutani, que sur place, pour faire plus simple, on appelle "les mecs". Enfin il y a les masters du pain au chocolat, mais le gagnant est connu depuis lundi, c’est Jean-François Copé.