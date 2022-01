Soins gratuits pour les non-vaccinés : "Ca me fait peur cette société", réagit Pascal Praud

Invité de C à Vous sur France 5, Martin Hirsch, le directeur général de l'AP-HP a posé la question mercredi 26 janvier de la prise en charge gratuite des non-vaccinés. Des déclarations qui ont créé la polémique, sur laquelle revient Pascal Praud dans Les Auditeurs ont la parole ce jeudi 27 janvier sur RTL.

"Je trouve ça incroyable la période que nous vivons. Quelqu'un qui roule à 180 km/h et qui a eu un accident de voiture, on ne le soigne pas ? Je rappelle que la vaccination n'est pas obligatoire en France. Si vous voulez être non-vacciné, vous n'êtes pas un délinquant, c'est votre choix donc a priori vous devez avoir les mêmes droits que les autres, estime le journaliste. C'est la liberté de chacun."

Olivier, commercial à Nancy, a répondu à Pascal Praud et il n'est pas d'accord. "Je ne comprends pas qu'on ne fasse pas un 49-3 là-dessus. Je ne comprends pas qu'on soigne les non-vaccinés qui mobilisent les soignants qui sont sur les rotules (...) Les non-vaccinés me prennent la tête".

Et Pascal Praud de rétorquer : "Ça me fait peur cette société. Il y a des règles de droit et il faut appliquer les règles de droit. Autrement je ne vois pas comment c'est possible que la société tienne."