SNCF : "On a choisi de faire beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple"

publié le 29/11/2016 à 13:33

Bonne nouvelle pour les usagers de la SNCF. À partir du 1er décembre, tous les retards de trains de TGV et Intercités, de plus de 30 minutes et quels qu’ils soient, seront remboursés par la SNCF. Les TER et les transiliens ne sont pas concernés par le dispositif. La société ferroviaire française appliquera le règlement européen qui prévoit de dédommager les voyageurs quelle que soit la raison du retard. Jusqu’à aujourd’hui, l’usager était dédommagé uniquement si le retard est imputable à l’entreprise. Les accidents de personne, actes de malveillance et les problèmes météo n’étaient pas pris en compte. La SNCF applique donc une règle qui aurait dû être mise en place depuis fin 2014.



"La loi nous oblige à rembourser tous les clients au delà d'une heure de retard et nous, nous avons décidé de rembourser tous motifs dès 30 minutes de retard. Ce qui fait de cette garantie la plus avantageuse de tous les concurrents puisque aucun autre acteur ne s'est engagé vis-à-vis de ses clients de cette manière", explique Rachel Picard directrice générale Voyages SNCF.

Une autre nouveauté fait son apparition puisque la demande de remboursement pourra également s'effectuer sur internet, le jour même du trajet. "La personne peut demander tout de suite le remboursement et recevra automatiquement un bon d'achat, dans les 48 heures. Ensuite, elle peut utiliser son bon d'achat dans tous les canaux de vente, y compris sur internet, ce qui n'était pas le cas jusque-là", précise Rachel Picard. Ce bon d'achat pourra être utilisé en plusieurs fois. "On a choisi de faire beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple".