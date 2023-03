La SNCF et la RATP se mobilisent contre la réforme des retraites

Sur son site officiel, la SNCF annonce une amélioration progressive de la circulation des trains jusqu'à vendredi. Les perturbations liées au mouvement social ce jeudi font suite au vote à l'unanimité des syndicats de la SNCF pour une grève reconductible contre la réforme des retraites. Même si le taux de gréviste baisse, 43% des conducteurs de trains étaient toujours en grève au niveau national le mercredi 15 mars.

Selon les prévisions, 2 TGV Inoui et Ouigo sur 3 sont prévus ce jeudi 16 mars. Pour les TER, 1 train sur 2 circulera en moyenne dans le pays. "Le détail des plans de transports régionaux sera communiqué par SNCF Voyageurs dans chacune des régions", précise la SNCF. 3 Intercités sur 5 sont annoncés de jour mais il n'y aura encore pas de trains de nuit.

Les différentes lignes du RER sont également impactées par le mouvement social, bien que le trafic soit lui aussi en amélioration. Ce jeudi, 3 trains sur 4 sont prévus pour le RER A et E, 1 train sur 2 jusqu'à 22h45 pour le RER B, 2 trains sur 3 pour le RER C et enfin 2 trains sur 5 en moyenne pour le RER D.

