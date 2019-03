publié le 22/03/2019 à 18:21

C'est une annonce qui devrait satisfaire un grand nombre de famille partout en France. Ce vendredi 22 mars, la SNCF a fait part de la commercialisation dès le jeudi 9 mai de la "Carte avantage famille", qui coûtera 49 euros par an. Elle permettra à chaque enfant de la famille, âgé entre 4 ans et 11 ans, de bénéficier d’une réduction de 60 % sur les prix des billets et les adultes de 30 %.



La Carte avantage famille a été crée dans le but de remplacer la Carte Enfant, plus chère, 75 euros par an, et qui était moins avantageuse pour les familles. L’enfant titulaire de la carte bénéficiait d’une réduction de seulement 50 % sur les billets, tandis que les accompagnateurs, au nombre de quatre maximum, avaient le droit à des réductions de 50 % s’ils étaient âgés entre 4 et 12 ans, et de 25 % au-delà.

La Carte Enfant n'avait pas eu le succès escompté avec seulement 175.000 cartes vendues alors que la moyenne de vente des cartes de réduction de la SNCF est supérieure à 300.000. La Carte Jeune étant la plus prisée avec un million d'utilisateurs.

Trois enfants au maximum

Cette nouvelle offre sera rattachée à un adulte et non à un enfant. Un changement par rapport à la précédente carte qui permet à l'adulte de continuer à bénéficier des 30 %, même s’il voyage sans enfant. Il pourra donc faire l’aller avec lui et rentrer seul tout en continuant de bénéficier de la réduction.



Cette offre de réduction possède toutefois certaines contraintes. Il faut forcément acheter un billet aller-retour, et seulement trois enfants peuvent être associés à cette carte. Si vous avez plus de trois enfants, des avantages sont déjà en place pour les familles nombreuses. De plus, le voyage doit intégrer soit l'aller, soit le retour durant le week-end et pas seulement en semaine.



Avec la Carte avantage famille, la SNCF cherche à rectifier le tir dans son offre de prix car si les jeunes, les professionnels ou encore les amateurs de voyages le week-end, bénéficiaient déjà de cartes de réduction intéressantes, les familles ne bénéficiaient d'aucun avantage. L'appel de nombreux clients mécontents a donc bien été entendu.