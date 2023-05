SNCF : comment profiter des 10.000 billets de train Ouigo Classique mis en vente à 1 euro ?

Premier arrivé, premier servi. Ce mardi 23 mai à partir de 7h, et pour seulement 24 heures, dans la limite des billets disponibles, la SNCF va mettre en vente 10.000 billets de train Ouigo Classique à 1 euro seulement.

Cette offre d'anniversaire ne sera disponible que pour des billets entre le 24 mai et le 5 juillet, sur les quatorze destinations des Ouigo Train Classique comme Nantes, Lyon, Dijon, Chambord, ou encore Saint-Pierre-des-Corps, à quatre kilomètres de Tours. Si vous n'avez pas la chance de bénéficier de billets à 1 euro, la SNCF prévient qu'"une fois l’offre de l’anniversaire passée, les billets resteront à prix mini-mini, entre 10 et 49 €", et 5 euros pour les enfants.

Pour rappel, ces trains Ouigo à petits prix circulent à la même vitesse que les TER ou les Intercités. Ainsi, il vous faudra 3h57 pour vous rendre à Nantes, et 5h02 pour arriver à Lyon, les terminus des deux branches des rames Classique.

Depuis leur lancement, ces anciennes rames Corail ont transporté 1,3 million de clients, et fonctionnent très bien chez les jeunes. La SNCF a indiqué attendre la fin de l'expérimentation sur ces deux tronçons, prévue en 2024, pour potentiellement ouvrir ces Ouigo à d'autres destinations comme Marseille, Rennes, Bordeaux, ou Lille, voire jusqu'en Belgique.



