Smartphones : pervertissent-ils notre lien aux autres ?

Mercredi 15 janvier sort dans les salles la comédie Selfie, un film collectif qui met en scène cinq histoires de personnages qui se débattent avec les lois du nouveau monde numérique. Parmi eux, on retrouve Manu Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein et Max Boublil. D'ailleurs, 60 % des Français déclarent avoir déjà fait des selfies. Chaque jour, il s’en prend 86 millions dans le monde... Ils sont devenus un phénomène qui ne se dément pas depuis 2012. Nous y succombons presque tous… Et que dire des réseaux sociaux, des likes, des applis de rencontre, des algorithmes ? Pourquoi sommes-nous accros à nos smartphones ? Nous font-ils perdre notre âme et courir à notre perte relationnelle ? Pervertissent-ils notre lien à l’autre ?

- Max Boublil, comédien et humoriste à l’affiche de Selfie, réalisé par un collectif de cinq réalisateurs, qui sort en salle mercredi 14 janvier



- Mickaël Stora, psychologue, psychanalyste et cofondateur de l’OMNSH (Observatoire des Mondes Numériques en Sciences Humaines). Auteur de Hyperconnexion (Editions Larousse)

