publié le 01/05/2019 à 07:00

Par amour, par fierté ou tout simplement pour partager l'album photo de leur quotidien : nombreux sont les parents qui publient des photos de leurs enfants sur les réseaux sociaux (et plus particulièrement Instagram...). Mais ce phénomène, qui part d'un bon sentiment, pose questions, à la fois sur l'accessibilité des photos par tous et donc n'importe qui mais aussi sur le droit à l'image de l'enfant. Un terme anglais a d'ailleurs été inventé pour définir cette exposition excessive, le "sharenting"...Exposer ses enfants sur les réseaux sociaux est-il de l’inconscience ?

Invités

- Patricia Chalon, psychologue et psychothérapeute et Présidente d'Enfance Majuscule

- Eric Mettout, directeur adjoint de la rédaction de l'Express, en charge de la cellule "nouveau format" (présence de l'Express sur Facebook, Snapchat...) et auteur de la newsletter "Holographique" sur les enjeux de la révolution technologique

- Rubin Sfadj, avocat en droit du numérique et membre fondateur de l’association « Jamais Sans Elles ».

Vous souhaitez témoigner ?

