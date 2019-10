La dictature du "like" sur les réseaux sociaux

publié le 14/10/2019 à 07:00

Si les réseaux sociaux ont sacrément changé nos vies, notre quotidien et notre rapport aux autres, les "likes" ont quant à eux changé notre rapport à nous-mêmes, au point d’affecter le cerveau de nos ados ! On espère ces petits cœurs, on guette ces pouces levés qui nous approuvent, nous rassurent et nous flattent...

Qu’est-ce que la dictature du like dit de nous ? Quelles conséquences a-t-elle ? Est-ce que la décision d’Instagram de masquer prochainement les likes va changer quelque chose ?

Invité.e.s

- Thu Trinh-Bouvier, experte de la communication digitale, responsable des Contenus éditoriaux à la direction de la Communication du groupe ADP. et auteure de Parlez-vous Pic speech ? - La nouvelle langue des générations Y et Z (Editions Kawa)



- Marie Robert, professeure de lettres et de philosophie, auteure de Descartes pour les jours de doute (Editions Flammarion/Versilio)



- Rémy Oudghiri, sociologue, directeur de l’institut Sociovision, spécialiste des modes de vie et de consommation



